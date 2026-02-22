トロント・ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が現地時間21日、フィリーズとのオープン戦に「6番・三塁」で先発出場。2打数無安打という内容だった。岡本は2回裏、先頭打者としてメジャー初打席に入ったが、カウント1-1から右腕ウィルソンの外角低めカットボールで遊ゴロ。4回裏、二死走者無しでの第2打席は3番手右腕ラザーに対し、カウント1-0から内角高めのカットボールで三ゴロに打ち取られた。初安打はお預けとなった