エンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間22日・テンピ）ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、アリゾナ州テンピで行われたエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2打数1安打だった。初回の第1打席はかつてのチームメート、ソリアーノから三塁線へ内野安打。シフトの隙をつく技あり打で、先制の好機を作った。第2打席は二ゴロに倒れた。第3打席で代打を送られ途中