野球データ分析競技会で中大チームが発表…伸びるストレートとは伸びのある直球を投げるためのドリルを紹介した。「第5回野球データ分析競技会」の決勝プレゼンテーションが15日に都内で行われ、事前の審査を通過した6チームが登壇。中央大学iDS酒折ゼミチームは「ストレートの『伸び』の正体を探る！」をテーマに発表し、球速アップのドリルにも言及した。今後の野球界を支える、データと指導現場をつなぐアナリストやデータ