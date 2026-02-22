現地２月21日に開催されたブンデスリーガの第23節で、今冬に塩貝健人が加入したヴォルフスブルクがアウクスブルクとホームで対戦。２−３で敗れた。この試合で、待望のブンデス初ゴールを決めたのが塩貝だ。１−１の状況で65分から途中出場した20歳のストライカーは71分、カウンターでゴール前に猛然と走り込み、右サイドからのクロスを難しい体勢で捉え、巧みにボールを浮かせてネットを揺らしてみせた。このドイツ初弾に日