現地２月21日に開催されたブンデスリーガ第23節で、伊藤洋輝が所属する首位のバイエルンと堂安律を擁するフランクフルトとホームで対戦した。伊藤がベンチスタートとなったバイエルンは序盤からゲームを支配。アレクサンダー・パブロビッチとハリー・ケインのゴールで前半だけで２点をリードする。迎えた後半、50分に負傷したアルフォンソ・デイビスに代わって伊藤を投入したなか、68分にはケインがミドルを突き刺して３点差と