◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート エキシビション(大会16日目/現地21日)フィギュアスケートのエキシビションが行われ、女子シングルで金メダルを獲得したアリサ・リウ選手が紺色にラメがちりばめられたドレスで登場し、華麗な演技を披露しました。リウ選手は出演者のなかでトリを務め、持ち前のはじける笑顔でリンクに現れました。演技が始まると安定感抜群のジャンプやスピン、ステップなどを披露。