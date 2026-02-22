◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートエキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートのフィナーレを飾るエキシビションが行われ、女子で初優勝を果たしたアリサ・リュウ（米国）が「Ｓｔａｔｅｓｉｄｅ」を演じた。紺色を基調としたきらびやかなドレス姿で登場した五輪女王。軽快な曲調に乗って３回転ルッツを降りると、ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を降りてフィナーレ前の