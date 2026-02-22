霧島聖子が、2月16日に発売の『週刊プレイボーイ』9・10合併号に登場！ 霧島聖子 ©西條彰仁／集英社 【プロフィール】霧島聖子（きりしま・せいこ）1991年12月8日生まれ大阪府出身身長165cmB86 W60 H882015年からレースクイーンとして本格的に活動をスタート。「日本レースクイーン大賞2019」大賞、「ミスFLASH2021」グランプリ。ゲーム『龍