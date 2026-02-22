今日22日(日)は花粉の飛ぶ量が増える所があるでしょう。東京など関東南部や静岡県では「非常に多い」予想です。広島県など中国地方は「多い」でしょう。また、今夜から明日23日(月・祝)にかけては西日本を中心に黄砂が飛んでくるとみられ、花粉症の症状が悪化することが考えられます。これまで症状があまり出ていなかった方も対策を万全にした方がよさそうです。東京都心など関東南部・静岡で「非常に多い」今日22日(日)は、全国的