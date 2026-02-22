◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート エキシビション(大会16日目/現地21日)フィギュアスケートのペア日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペアがエキシビションで会場をおおいにわかせました。大歓声に包まれて登場したりくりゅうは、手をつないでリンクへ。「キャント・ストップ・ザ・フィーリング」にのって、華麗に舞います。終盤にはダイナミックな技を連発。会