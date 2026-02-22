エンゼルスの菊池雄星投手（34）が22日、自身のXを更新。侍ジャパンの旧岡合宿に参加するため、米国から帰国したことを伝えた。同投手は日本時間、午前6時過ぎに投稿。空港で朝焼けをバックに「日本に到着しました」と伝えた。菊池はアリゾナ州テンピで行われているエンゼルスのキャンプでWBC、シーズンに向けて調整。20日（日本時間21日）には3度目となるライブBP（実戦形式の打撃練習）に臨み、4イニング相当、打者17人に