「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート・エキシビション」（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）メダリストらによるエキシビションが行われ、世界王者ながら今大会は悪夢のフリー失速で８位となったイリア・マリニン（２１）＝米国＝は団体金メダルを獲得した米国チームとしての演技では豪快なバックフリップも披露。個人の演技ではフード付きのパーカーにダメージデニムのような衣装で登場し、４回転ジャンプ