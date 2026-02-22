カーリング女子で銅メダルを獲得し、喜ぶカナダのスキップ、レーチェル・ホーマン＝21日、コルティナダンペッツォ（AP＝共同）カーリング女子の3位決定戦はカナダが米国との競り合いを制した。世界選手権2連覇中で優勝候補として臨んだ大会で、銅メダルを確保したスキップのホーマンは「過去にこれほど厳しい試練はなかった。誇りだ」と解放感に浸った。36歳のホーマンは愛息を抱き上げ、喜びを分かち合った。「全力を尽くすた