お笑い芸人のまちゃまちゃ（49）が、19日深夜放送のテレ東系バラエティー『じっくり聞いタロウ〜スター近況(秘)報告〜』（深0：00）に出演。芸人としての直近3ヶ月の月収を明かした。【動画】話し方も変わっていない！最近の月収を明かしたまちゃまちゃ日本テレビ系お笑い番組『エンタの神様』で、女子プロレスラーに扮した毒舌漫談ネタでブレークしたまちゃまちゃ。ネプチューンの名倉潤から先々月、先月、今月の月収を聞かれ