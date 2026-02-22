知人男性の遺体をワゴン車のトランクに遺棄したとして、26歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、小和田和秀容疑者は、東京・武蔵村山市のアパートの駐車場にとまっていたワゴン車のトランクの中に、知人男性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。20日、小和田容疑者から「口論になって友達を殺してしまった」「包丁で刺した」と110番通報があり、ワゴン車の中から背中を刺された男性の遺体が発見されました。また、警視