■MLBオープン戦ドジャースvsエンゼルス（日本時間22日、アリゾナ州テンピ）【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦ドジャース3年目を迎えた山本由伸（27）が、エンゼルスとのオープン戦に先発。この日は2回途中でマウンドを降り、1回⅔の30球を投げ、奪三振3、被安打3の2失点（自責1）だった。今年は3月にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が控えており、山