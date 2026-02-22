ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われ、ペアで日本勢初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が出演。大胆なリフトに観客席からは大きな拍手が送られた。三浦は白が基調の衣装、木原は白シャツ姿で登場。米人気歌手ジャスティン・ティンバーレイクの「Can'ｔ Stop the Feeling」に乗せて、リズミカルに舞った。三浦を逆さに