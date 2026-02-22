ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われ、女子で銀メダルを獲得した坂本花織（シスメックス）が出演。五輪ラストダンスで観衆を魅了した。今季限りでの現役引退を表明している坂本にとって、エキシビションが五輪ラストダンスとなった。「A MILLION DREAMS」に乗り、ダブルアクセルや3回転ループに成功。表情豊かに滑り終えると、柔らかく笑って大