◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートエキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は、ジャスティン・ティンバーレークの「Ｃａｎ’ｔＳｔｏｐｔｈｅＦｅｅｌｉｎｇ」で会場を盛り上げた。「リクー！」の歓声の中、氷上へ。曲の始まりから手拍子が鳴り、ツイストリフトやデススパイラルを笑顔で存分に盛り込んだ。リフト中に三浦が観客に手を振る