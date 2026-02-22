◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートエキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートのフィナーレを飾るエキシビションが行われ、男子で初優勝を果たしたシャイドロフ（カザフスタン）が異例の衣装で登場した。男子の五輪王者は、映画「カンフーパンダ」の演目をパンダの着ぐるみで滑った。やや動きにくそうな装いながら、驚きの３回転トウループを披露。４回転ルッツなどを操る身