本当に気の合う、長時間一緒にいても居心地のいいママ友が身近にいることは、とてもラッキーなことなのかもしれません。今回は私の友人A子さんから聞いた、ママ友からの遊びのお誘いメッセージに返信したところ、予想外の返信がありモヤモヤが止まらなかった話を紹介します。ママ友関係に暗雲が立ち込める……！？ 急なお誘い A子には小学校1年生の息子がいます。先日、息子の同級生のKくんママから「明日土曜日