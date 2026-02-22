◆米大リーグオープン戦カージナルス２―６ナショナルズ（２１日・米フロリダ州ジュピター＝ロジャーディーンスタジアム）ナショナルズのキャンプにマイナー選手として招待参加している小笠原慎之介投手（２８）が２１日（日本時間２２日）、オープン戦の初戦となるカージナルス戦に先発し、計１回１／３を１安打２四球１失点で降板した。初回。先頭のウィンをチェンジアップで空振り三振に仕留めたが、その後２四球を与えて