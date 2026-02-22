『取調室のハシビロコウ』（江口大和 著）実録・人質司法である。人質司法とは、検察・警察が被疑者の身体を長期間、拘束することで、自白させようとする手法だ。大川原化工機事件では、無実の人が、拘置所で胃がんが発見されながら保釈が認められず、医療を受けるのが遅れて亡くなっている。著者は弁護士で、交通死亡事故の犯人隠避教唆の容疑で逮捕される。その時、取調べで黙秘したことから、250日にわたって拘置所に勾留