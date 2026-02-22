ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われ、女子シングルで銀メダルの坂本花織（シスメックス）が会場を沸かせた。「A Million Dreams」の音楽に乗り、薄いシルバーの衣装で舞った坂本。代名詞ともいえるダブルアクセルも奇麗に決めるなど、華麗なスケーティングを披露した。現役引退を表明して迎えたシーズンだが、エキシビションでは新たなプログラム。しっとりした