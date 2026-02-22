北陣親方（35）＝元小結・遠藤＝は、史上屈指の花形力士として、現在の大相撲人気の礎を築いた立役者だ。平成から令和へと、幕内の第一線で活躍し続けた。その一方で、両膝をはじめ全身に数々のけがを抱え、約12年半に及ぶ力士人生は山あり谷ありだった。現役時代の大半はメディアに対して多くを語らず、華やかなたたずまいの内側はベールに包まれていた。現役生活を終えた1月初旬、両国国技館で胸の内を語ってもらった。（取材