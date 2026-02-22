チームジャパンは団体で銀メダル。りくりゅうの金メダルをはじめ、個人戦でも結果を残した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで、日本代表の結束力が改めて注目を集めている。その象徴とも言えるエピソードを明かしたのが、ペアで活動する“りくりゅう”の三浦璃来だ。三浦は自身のInstagramで、2年前にイタリア・ヴァレーゼで行われたオリンピックに向けた事前合宿中に撮影された写真を公開。「2022