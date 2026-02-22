大会前の自身の発言が大論争のキッカケとなったヘス(C)Getty Images猛烈な逆風の中でも果敢に挑んだ。現地時間2月20日に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪のフリースタイルスキー男子ハーフパイプ決勝で、メダル獲得が期待されたハンター・ヘス（米国）は10位でフィニッシュ。惜しくも表彰台には立てなかった。 【関連記事】マリニンが失速した裏に潜んだ憎悪坂本花織ら担当の有名振付師が証言したフィギュア界の“問題点