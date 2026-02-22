環境活動家として知られるグレタ氏はガザ支援などに力を入れている（写真：ロイター/アフロ）（松沢 みゆき：在スウェーデンのジャーナリスト）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]グレタ氏はもはや「Z世代の代表」ではない欧州のZ世代、特に筆者が住むスウェーデンをはじめとする北欧の若者たちは今、転換点にある。環境活動家として世界的に知られるグレタ・トゥーンベリ氏のような「リベラルで環境重視な若者像」という