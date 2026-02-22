日本時間２２日未明に始まったミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート・エキシビションで、女子２位だった坂本花織（シスメックス）がしなやかな演技を披露した。（デジタル編集部）薄い青系の衣装で、終盤の２３番目に登場した坂本。しっとりとした曲に合わせて、得意の滑らかなスケーティングを披露。リンクを大きく使い、１メートル５９の決して大きくない体を目いっぱいに駆使して、のびやかな演技を披露した