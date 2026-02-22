ボブスレー女子2人乗りで優勝したラウラ・ノルテ、デボラ・レビ組のドイツA＝21日、コルティナダンペッツォ（ゲッティ＝共同）21日のボブスレー女子2人乗りは3、4回戦が行われ、ドイツA（ノルテ、レビ）が4回の合計タイム3分48秒46で優勝した。ノルテ、レビ組は2連覇。2位はドイツC、3位は米国A。日本選手は出場しなかった。（共同）