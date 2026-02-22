カーリング男子決勝で英国を破り、喜ぶカナダの選手たち＝21日、コルティナダンペッツォ（AP＝共同）21日のカーリング男子決勝でカナダが英国を9―6で破り、2014年ソチ大会以来4度目の優勝を果たした。5―6で迎えた第9エンドに3点を奪って逆転し、最終第10エンドも1点を加えた。英国は2大会連続銀メダル。女子の3位決定戦はカナダが米国を10―7で下し、銅メダルを獲得した。（共同）