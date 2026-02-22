ドジャースは21日（日本時間22日）、パイレーツのジャック・スウィンスキー外野手をウェーバーで獲得したと発表した。キケことエンリケ・ヘルナンデス内野手が60日間の負傷者リスト（IL）入りした。（Full-Count編集部）