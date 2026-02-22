WBCでは1次R初戦で先発が有力視【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間22日・テンピ）ドジャースの山本由伸投手は21日（日本時間22日）、アリゾナ州テンピで行われたエンゼルスとのオープン戦開幕戦に先発した。2回途中2失点（自責1）で交代した。初回は上々の立ち上がりだった。先頭のネトを94.7マイル（約152.4キロ）のシンカーで見逃し三振を奪うと、続くシャヌエルを二ゴロ、3番モンカダをスプリットで空振り三振に仕