日本ハムのオープン戦初戦となる２２日の広島戦（名護）で“開幕投手”を務める浅利太門投手（２３）が２１日、１軍生き残りを誓った。プロ２年目で初のキャンプ１軍スタートとなった右腕は、前回登板の１５日楽天戦（金武）で３番手で登板し、先頭打者に四球を与え４安打４失点。１死を奪っただけで降板する悔しい結果になっていた。「前回悔しい結果に終わったのでしっかりいい印象を残せるように。試合の入り方や初球に甘さの