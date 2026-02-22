◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートエキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートのフィナーレを飾るエキシビションが行われ、男子で初五輪を８位で終えたイリア・マリン（米国）が「ＦＥＡＲ」を演じた。アイスリンク側のクッションに座り、ジーンズのようなパンツとパーカーというラフな装いで登場。４回転トウループを着氷させると、３回転ルッツに“代名詞”のバックフリッ