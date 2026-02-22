突然ですが、「労基」の正式名称知っていますか？意外と難易度が高い…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「労働基準監督署」でした！一般的に、労基とは「労働基準監督署」を省略した言葉です。労働基準監督署は、厚生労働省の管轄のもとで、労働基準法や労働安全衛生法などが守られているかを監督・指導する行政機関です。企業が法律に違反していないかを調査したり、違反があった場合に是正指導を行ったりしています。