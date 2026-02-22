三重・鳥羽市沖で貨物船が遊漁船に衝突し2人が死亡した事故で、貨物船を操船していた21歳の航海士が逮捕されました。逮捕されたのは広島・呉市の海運会社「新生海運」に所属する航海士、杉本波音容疑者（21）です。杉本容疑者は20日午後1時前、鳥羽市の沖で貨物船「新生丸」を操船中に前方の確認を怠り、遊漁船「功成丸」に衝突して乗っていた谷口幸吉さん（84）ら2人を死亡させた業務上過失致死などの疑いが持たれています。事故