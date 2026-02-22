200ヤード前後の長い距離を打つときはフェアウェイウッドやユーティリティの出番！しかし、スコアを振り返ると、そのショットが大叩きの原因になっていることが多々ある。 「使わなければよかった……」なんて後悔しない打ち方のヒントはコレだ！ 【UTのヒント】ミスからヒントを得る！超ハイティーで打つとミスの原因がわかりやすい！ 超ハイティーでもクリーンヒットできますか？