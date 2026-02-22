ミラノ・コルティナオリンピック、スキーフリースタイル・男子スキークロスで、古野慧選手（26）が4位に入賞しました。4人の選手が同時に滑り、上位2人が次のラウンドに進むスキークロス。古野選手は準決勝に進出しました。4番手から追う苦しい展開でしたが、前を滑る選手が交錯してバランスを崩した隙を見逃しませんでした。古野選手は、わずかな差でメダルには届きませんでしたが、この種目で日本勢過去最高の4位入賞を果たしま