SUV×ミニバンという新たなジャンルの開拓2023年10月28日から11月5日にかけて開催された「ジャパンモビリティショー2023（JMS2023）」で、ミニバンや商用車の開発・生産を手掛けるトヨタグループのトヨタ車体が世界初出展した「クロスバン ギア コンセプト（X-Van Gear Concept、以下クロスバン ギア）」が大きな注目を集めました。このモデルが掲げるコンセプトは、乗用ミニバンの広々とした空間とSUVのアクティブなスタイル