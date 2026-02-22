美術団体「独立美術協会」による全国巡回展「第92回独立福岡展」（西日本新聞社など主催）が25日、福岡市中央区大濠公園の市美術館で開幕する。筑後地区からは久留米市三潴町の会員池末満さん（74）が出展する。3月1日まで。同会は1930年、新時代の美術確立を掲げて発足し、児島善三郎、海老原喜之助など九州ゆかりの画家も多く輩出した。福岡展では、全国公募の独立展の受賞者や九州出身・在住の会員らの新作約90点を展示する