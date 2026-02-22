イチゴがふるさと納税の主要返礼品の福岡県宗像市で「第18回宗像いちご祭り」が3月15日開幕する。市内を中心とした飲食16店舗やイチゴ農園、3カ所の直売所で販売や多彩な催しが開かれる。4月15日まで。飲食店ではイチゴを使ったパフェやソフトクリームなどの商品を提供。店舗やイチゴ狩りなどでスタンプを三つ集めると「道の駅むなかた」で商品券などが抽選で当たる「LINEスタンプラリー」も実施する。市内直売所（道の駅む