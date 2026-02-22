いつの時代も五輪には世界が抱える課題が投影される。雪や氷の上の競技を楽しみながら、たくさんのことを考えさせられた。イタリアで開かれたミラノ・コルティナ冬季五輪が22日（現地時間）に閉幕する。連日、日本選手の活躍に沸いた。深夜、早朝の生中継に熱中した人も多いだろう。日本は冬季五輪で過去最多のメダルを獲得した。特に10代の躍動に目を見張る。表彰台に立った選手だけでなく、出場した全ての選手に拍手を送