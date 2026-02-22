西日本写真協会会員の宅島冨士彌さん（89）＝長崎県佐世保市大和町＝は15日、佐世保湾に流れる日宇川河口付近で、遡上（そじょう）してきたボラをアオサギがくわえる様子を撮影した。水がぬるむと、姿を見せるボラはまさに春の使者。本紙佐世保支局に写真を寄せた宅島さんは「ボラくんが『優しく食べてね』と言っているようでした」。寒さで身を縮めていた生き物たちも、動き始めた。（重川英介）