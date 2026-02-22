一般社団法人「日本昔ばなし協会」と「日本財団」が手がける「海ノ民話のまちプロジェクト」で、長崎県平戸市野子町に伝わる民話が取り上げられ、「女州（みうしゅ）と蛸（たこ）」と題するアニメーションが完成した。約5分の動画は同プロジェクトのホームページで鑑賞できる。プロジェクトは海と関わりの深い日本の特性と地域の誇りを子どもたちに伝える狙いがあり、2018年にスタート。これまでに全国各地の90超の民話をアニ