福岡県春日市は、市内69カ所の都市公園で手持ち花火を楽しめるように都市公園条例を見直す条例改正案を、24日開会の市議会定例会に提案する。1982年制定の条例では「花火、キャンプファイアなど火気の使用」を禁止しているが住民の要望を受け、危険性が低い花火は規制対象から除外する。一部公園ではボール遊びも解禁し、市は「禁止一辺倒ではなくルールを守って安全に利用できる空間づくりを目指す」としている。