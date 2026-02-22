U20（20歳未満）日本選手権の男子8キロは、宮崎日大高2年の藤井雄大が24分8秒で制した。184センチの長身ランナーは得意のラスト勝負で競り勝ち、「集団に合わせながらリラックスして最後にスパートできた」。父周一さんは日大、日清食品グループで活躍した元選手で現在は同校監督。昨年は“親子鷹”で全国高校駅伝に出場し、4区で区間2位。今年の目標は「インターハイの5000メートルで日本人トップを取りたい」と話した。