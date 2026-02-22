ラグビーの全九州高校新人大会が21日、佐賀市のSAGAサンライズパークボールフィールドで開幕した。1位ブロックの東福岡、佐賀工、長崎北陽台、大分東明がそれぞれ初戦を突破、全国選抜大会（3月、埼玉・熊谷）への出場を決めた。東福岡は九州学院（熊本）に73−5で快勝し、佐賀工は高鍋（宮崎）を27−14で振り切った。長崎北陽台は鹿児島実を、大分東明は読谷（沖縄）をそれぞれ撃破。2位ブロックは修猷館（福岡）や早稲田佐賀