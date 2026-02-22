ソフトバンクのA組（1軍）が、22日のWBC日本代表との壮行試合を前に手締めを行った。全体練習を午前中で切り上げ、選手、スタッフがグラウンドに集合。今季から選手会長を務める栗原が「僕たちは（リーグ）3連覇に挑戦する権利がある。パ・リーグ5球団が打倒ホークスで立ち向かってくる中、一人一人が全身全霊をかけて立ち向かっていきましょう」と呼びかけた。