3年目の前田悠が22日のWBC日本代表との壮行試合に先発する。2回を投げる予定で、今季は先発ローテ入りを狙う左腕は「しっかり準備をして、ぶつかっていくだけ」と意気込んだ。15日の紅白戦は3番手で1回を2安打1失点。不満が残る今春初の実戦登板を「試行錯誤して、打者と対戦できていなかったが、もう吹っ切れた。考えすぎていたことに気付いた」と振り返る。WBC日本代表は近藤、周東、牧原大のソフトバンク勢がスタメンで出